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09:52, 11 октября 2023Бывший СССР

Кличко заявил об отслеживании Зеленским потенциальных политических противников

Мэр Киева Кличко: Зеленский следит за потенциальными политическими противниками

Фото: Sebastian Christoph Gollnow / dpa / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский внимательно следит за всеми своими потенциальными политическими противниками. С таким заявлением в беседе с журналистами испанской газеты El Mundo выступил мэр Киева Виталий Кличко.

Оценивая свои отношения с главой государства, Кличко назвал их сложными. По его мнению, это связано с тем, хочет ли он стать следующим президентом Украины.

«Президент отслеживает всех, кто может стать его политическими противниками», — пояснил он, не дав однозначного ответа на вопрос о том, желает ли он стать преемником Зеленского на его текущей должности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью румынскому телеканалу заявил, что страна находится на последней стадии конфликта.

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