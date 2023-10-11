В России захотели распространить статьи КоАП на уехавших россиян

«Ъ»: Госсовет Татарстана захотел распространить статьи КоАП на уехавших россиян

Госсовет Татарстана и депутат Госдумы от республики Афрат Фаррахов предложили распространить статьи Кодекса об административных нарушениях (КоАП) на тех, кто уехал из России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В Татарстане захотели расширить статью 1.8 Административного кодекса, в которой говорится о нарушениях за пределами России. В нее предлагается вписать статьи о возбуждении ненависти либо вражды, публичных призывах к нарушению территориальной целостности России, дискредитации Вооруженных сил России и призывах к введению ограничительных мер против России и ее жителей.

Парламентарии считают, что в этот перечень также должны попасть статьи о злоупотреблении свободой массовой информации и мелком хулиганстве в виде распространения информации с «явным неуважением» к обществу, чиновникам и госсимволике.

Депутаты предлагают поднять срок давности по обозначенным статьям до двух лет, а дела против граждан России рассматривать по месту выявления нарушения. Проект после одобрения Госсоветом Татарстана 19 октября направят в Госдуму.

Сейчас россиян, которые уехали за границу, можно привлечь к административной ответственности только по статье об участии в деятельности нежелательной организации. В свою очередь возбуждать уголовные дела можно в отношении тех, кто покинул страну.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поддержавших Украину россиян по возвращении ждет наказание, соответствующие меры должны быть приняты. По словам Володина, эту категорию россиян дома не только не ждут, их ждет «Магадан». Он уточнил, что имеет в виду также тех, кто радовался обстрелам территории России.