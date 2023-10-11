В ЛНР рассказали о боях в районе Кременной

Марочко: ВС России за несколько суток отразили более 10 атак ВСУ на Кременную

Вооруженные силы России за последние несколько суток отразили более 10 атак украинских военных с запада и юго-запада по направлению населенного пункта Кременная. Об этом рассказал РИА Новости подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществляют действия наступательного характера с позиций в районах населенных пунктов Торское, Червоная Диброва и Серебрянка. При этом Марочко отметил, что за последние несколько дней давление существенно усилилось.

Ранее Андрей Марочко рассказал, что при ведении штурмовых действий на юге и юго-западе от населенного пункта Кременная, на линии боевого соприкосновения российские военные заметили руководящий состав из 67-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии Украины.

Эксперт добавил, что присутствие старших офицеров вблизи линии боевого соприкосновения не характерно для ВСУ. Этот факт может говорить о важной задаче, которую офицеры получили из Киева.