В ЛНР рассказали о присутствии старших офицеров ВСУ на передовой

Эксперт Марочко заявил о присутствии старших офицеров ВСУ на передовой в ЛНР

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что районах населенных пунктов Червоная Диброва и Белогоровка в ЛНР было отмечено присутствие старшего офицерского состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

Марочко уточнил, что при ведении штурмовых действий на юге и юго-западе от населенного пункта Кременная, на линии боевого соприкосновения российские военные заметили руководящий состав из 67-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии Украины.

Эксперт добавил, что присутствие старших офицеров в близости от линии боевого соприкосновения не характерна для ВСУ. Этот факт может говорить о важной задаче, которую офицеры получили из Киева.

Ранее Марочко рассказал о планах ВСУ выстроить линию обороны вокруг Купянска. Это происходит в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Подолы.