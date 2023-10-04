Стало известно о планах ВСУ выстроить линию обороны вокруг Купянска

Марочко заявил о попытках ВСУ создать сплошную линию обороны вокруг Купянска

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) постепенно переходят к обороне вокруг Купянска. Его слова приводит РИА Новости.

Марочко уточнил, что украинские военные ведут инженерные работы для возведения новых и усовершенствования уже возведенных фортификационных сооружений. Это происходит в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Подолы.

«Между опорными пунктами и укрепрайонами отмечена также новая система траншей, которая, по замыслу, вероятнее всего, должна превратиться в одну сплошную линию обороны Купянска», — уточнил специалист.

Военный предположил, что на этом участке ВСУ переходят к оборонительной тактике и позиционному ведению действий.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о круговой обороне Купянска ВСУ. Он подчеркнул, что на северной части линии фронта украинские солдаты сосредоточили внимание именно на обороне.