Стало известно о планах ВСУ выстроить линию обороны вокруг Купянска
Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) постепенно переходят к обороне вокруг Купянска. Его слова приводит РИА Новости.
Марочко уточнил, что украинские военные ведут инженерные работы для возведения новых и усовершенствования уже возведенных фортификационных сооружений. Это происходит в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Подолы.
«Между опорными пунктами и укрепрайонами отмечена также новая система траншей, которая, по замыслу, вероятнее всего, должна превратиться в одну сплошную линию обороны Купянска», — уточнил специалист.
Военный предположил, что на этом участке ВСУ переходят к оборонительной тактике и позиционному ведению действий.
Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о круговой обороне Купянска ВСУ. Он подчеркнул, что на северной части линии фронта украинские солдаты сосредоточили внимание именно на обороне.