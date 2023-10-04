Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:56, 4 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о планах ВСУ выстроить линию обороны вокруг Купянска

Марочко заявил о попытках ВСУ создать сплошную линию обороны вокруг Купянска
Андрей Марочко

Андрей Марочко. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) постепенно переходят к обороне вокруг Купянска. Его слова приводит РИА Новости.

Марочко уточнил, что украинские военные ведут инженерные работы для возведения новых и усовершенствования уже возведенных фортификационных сооружений. Это происходит в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Подолы.

Материалы по теме:
«Украинцы тоже делают ошибки» Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
«Украинцы тоже делают ошибки»Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
13 сентября 2022
«Нашу работу считали забавой умалишенных» Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
«Нашу работу считали забавой умалишенных»Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
1 декабря 2022
«Это первые ласточки войн будущего» Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
«Это первые ласточки войн будущего»Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
16 января 2023

«Между опорными пунктами и укрепрайонами отмечена также новая система траншей, которая, по замыслу, вероятнее всего, должна превратиться в одну сплошную линию обороны Купянска», — уточнил специалист.

Военный предположил, что на этом участке ВСУ переходят к оборонительной тактике и позиционному ведению действий.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о круговой обороне Купянска ВСУ. Он подчеркнул, что на северной части линии фронта украинские солдаты сосредоточили внимание именно на обороне.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «У вас нет права!» Министр обороны Германии Писториус разозлился на призывы договориться с Россией по Украине

    Появились подробности о сбитых в Белгородской области дронах

    Стало известно о секретных переговорах России, США и Евросоюза

    Дочь нашла семейный альбом и поставила мать в неловкое положение

    Стало известно о планах ВСУ выстроить линию обороны вокруг Купянска

    Иностранный футболист ЦСКА оценил русский мат

    Россиян научили готовить дачи к зиме

    В КНДР увидели в США угрозу применения оружия массового уничтожения

    Стали известны подробности боя российских военных с десантом ВСУ на гидроциклах

    Женщина нашла неожиданный способ избавить одежду от неприятного запаха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости