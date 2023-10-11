Младшая сестра Кейт Мосс снялась в наряде с глубоким декольте

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти поделилась снимками в откровенном наряде. Соответствующие кадры опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

19-летняя знаменитость снялась сидящей на корточках в серебристом костюме, который состоял из топа на лямках в виде цепей с глубоким декольте и мини-юбки. В качестве обуви она выбрала остроносые сапоги. На размещенных кадрах видно, что тело манекенщицы покрыто татуировками. При этом ее волосы распущены, а на лице присутствует нюдовый макияж.

Из аксессуаров на Мосс были кольца и серьги. Инфлюэнсер не уточнила, где сделала фотографии.

В августе Лотти Мосс позировала обнаженной, сидя на полу с горящей свечой в руках. На размещенных кадрах звезда платформы OnlyFans демонстрировала многочисленные татуировки на теле, при этом ее волосы были распущены.