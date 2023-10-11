МЧС предложило выделить специальные места для курения вейпов в России

МЧС предложило выделить специальные места для курения вейпов с марта 2025 года

В МЧС России предложили выделить специальные места для курения вейпов. Это следует из проекта постановления правительства «О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации», передает РИА Новости.

Министерство предлагает помечать курение вейпов в местах, обозначенных знаком «Место курения». Для этого нужно внести изменения в пункт 11 действующего постановления и изложить его в новой редакции.

Помимо этого, предлагается обязать руководителей организаций обеспечить размещение на своих объектах знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено». Постановление должно вступить в силу с марта 2025 года.

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что закон направлен на защиту здоровья молодежи.