Девушке запретили играть в гольф из-за надетого ради возлюбленного наряда

Блогерша Меган Бэйр нарядилась ради возлюбленного, и ей запретили играть в гольф из-за одежды. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что захотела уделить внимание спортивному увлечению своего избранника и поддержать его во время игры. При этом она решила выбрать для похода на поле стильный образ. Так, юзерша надела белый кроп-топ на лямках с цветочным принтом, синюю мини-юбку и бейсболку и убрала волосы в хвост.

Однако перед началом первого раунда к Бэйр подошел сотрудник гольф-клуба, который указал на неуместность ее внешнего вида. Мужчина отметил, что ее обнаженный живот не соответствует установленному дресс-коду. «Честно говоря, я не знала [о дресс-коде]», — посетовала автор ролика.

Ранее в октябре пользовательница сети по имени Калли с никнеймом @kallie_kattt рассказала, что ей отказали в членстве в фитнес-клубе из-за неприличной надписи на одежде. На размещенных кадрах автор ролика предстала в красной майке на тонких лямках, на которой черными буквами было вышито ругательство.