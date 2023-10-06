Девушке отказали в членстве в фитнес-клубе из-за неприличной надписи на майке

Пользовательнице сети по имени Калли с никнеймом @kallie_kattt отказали в членстве в фитнес-клубе из-за неприличной надписи на одежде. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что обратилась на ресепшен, чтобы приобрести абонемент на занятия спортом. Однако менеджер указала посетительнице на неуместность ее наряда. Так, на размещенных кадрах автор ролика предстала в красной майке на тонких лямках, на которой черными буквами было вышито ругательство.

По словам юзерши, она попросила сотрудницу предоставить ей документ с правилами дресс-кода, однако та отказала в просьбе. В результате клиентка решила покинуть клуб, назвав случившееся дискриминацией.

В августе блогерша посетила парк развлечений «Диснейуорлд» во Флориде, США, и ее наряд сочли неуместным из-за неожиданной детали. Девушка рассказала, что отправилась на аттракционы в подчеркивающем грудь кожаном корсете и длинной юбке со шлейфом. При этом правилами внешнего вида посетителей запрещены предметы гардероба, которые касаются земли или волочатся по ней.