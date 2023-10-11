Модель Беллу Хадид обругали в сети за молчание о конфликте Израиля и Палестины

Модель Беллу Хадид обругали в сети за молчание после атак ХАМАС на Израиль

Американскую супермодель палестино-голландского происхождения Беллу Хадид раскритиковали в сети за молчание о конфликте Израиля и Палестины. Комментарии появились под снимками на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость известна своей пропалестинской позицией: она регулярно публикует посты об израильской колонизации, этнических чистках, военной оккупации и апартеиде в отношении палестинского народа, которые продолжаются на протяжении многих лет. Однако после атаки ХАМАС на приграничные с сектором Газа территории Израиля манекенщица хранит молчание.

Подписчики не оценили поведение Хадид и обругали ее под многочисленными фотографиями. «Почему ты молчишь, когда народ нуждается в тебе?», «Вот и закончилась поддержка от Беллы», «Где ты, когда так нам нужна?», «Ни слова о палестинцах», «Что с тобой случилось? Ты всегда поддерживала Палестину», «Будь моделью — другого тебе на дано», — гласили высказывания фанатов наряду с эмоджи в виде палестинского флага.

В то же время нашлись и те поклонники, которые поддержали кумира. «Она восстанавливается после болезни», «Белла годами поддерживала Палестину. Не трогайте ее», «Если она не публикует сторис, не значит, что ей все равно», — писали пользователи сети.

Утром 7 октября ХАМАС атаковал Израиль, после чего власти страны заявили, что государство официально находится в состоянии войны. Позже Израиль начал наносить удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.