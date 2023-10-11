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07:31, 11 октября 2023Россия

МВД не поддержало отмену штрафов с камер при отсутствии специального знака

МВД не поддержало отмену штрафов, если перед камерой нет предупреждающего знака

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

МВД России не поддержало предложение об отмене для водителей всех штрафов, если перед камерой не было предупреждающего знака. Об этом сообщает ТАСС.

В августе к премьер-министру Михаилу Мишустину обратились с просьбой рассмотреть инициативу по объявлению амнистии по административным штрафам в отношении всех водителей за нарушения ПДД, которые зафиксированы камерами.

По словам первого замминистра Александра Горового, реализация меры может повлечь формирование предпосылок для невыполнения водителями требований правил дорожного движения.

Ранее в Совете Федерации предложили наказывать за пьяную езду на электросамокате и велосипеде штрафом до 30 тысяч рублей.

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    Юлия Мискевич
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