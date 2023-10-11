МВД не поддержало отмену штрафов с камер при отсутствии специального знака

МВД не поддержало отмену штрафов, если перед камерой нет предупреждающего знака

МВД России не поддержало предложение об отмене для водителей всех штрафов, если перед камерой не было предупреждающего знака. Об этом сообщает ТАСС.

В августе к премьер-министру Михаилу Мишустину обратились с просьбой рассмотреть инициативу по объявлению амнистии по административным штрафам в отношении всех водителей за нарушения ПДД, которые зафиксированы камерами.

По словам первого замминистра Александра Горового, реализация меры может повлечь формирование предпосылок для невыполнения водителями требований правил дорожного движения.

Ранее в Совете Федерации предложили наказывать за пьяную езду на электросамокате и велосипеде штрафом до 30 тысяч рублей.