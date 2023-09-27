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01:38, 27 сентября 2023Россия

В России захотели штрафовать за пьяную езду на самокате

«Известия»: в России захотели штрафовать на ₽30 тыс. за пьяную езду на самокате

Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

В Совете Федерации предложили наказывать за пьяную езду на электросамокате и велосипеде штрафом до 30 тысяч рублей. Об этом пишут «Известия».

В частности, сенаторы захотели предусмотреть штрафы за управление средством индивидуальной мобильности (СИМ) или велосипедом в состоянии опьянения, езду сразу несколькими лицами, превышение скорости, причинение легкого и среднего вреда здоровью.

Максимальный штраф составляет 30 тысяч рублей, минимальный — 20 тысяч. Изначально предлагалось ввести штраф в 10 тысяч рублей.

Ранее в августе депутат от «Единой России» Александр Якубовский предложил обязать владельцев электросамокатов регистрировать свои транспортные средства в ГИБДД и обложить их дорожным налогом.

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    Юлия Мискевич
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