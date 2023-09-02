В России предложили обложить электросамокаты налогом

Депутат Якубовский: владельцы электросамокатов должны платить какой-то налог

В России могут обязать владельцев электросамокатов регистрировать свои транспортные средства в ГИБДД и обложить их дорожным налогом. Такую инициативу предложил депутат от «Единой России» Александр Якубовский, его цитирует Telegam-канал «Подъем».

По словам депутата, чтобы получить возможность управлять средством индивидуальной мобильности (СИМ; включает в себя электросамокаты, моноколеса и гироскутеры), россиянам необходимо сдать на права, зарегистрировать свой транспорт в ГИБДД и повесить на него номер, чтобы его можно было отследить. Таким образом, в России не придется вводить жесткие меры по ограничению скорости, заявил Якубовский.

«При регистрации СИМ, которые тоже пользуются дорогами, стоит вводить какой-то минимальный налог, который тоже будет идти целевым образом на улучшение инфраструктуры, создание велодорожек. Хочешь пользоваться? Вопросов нет: получи допуск, зарегистрируй транспортное средство и плати минимальный налог», — добавил он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее высказался за необходимость ужесточить требования к электросамокатчикам, так как за последние четыре года количество ДТП с участием пользователей СИМ увеличилось более чем в 40 раз. «Важно, чтобы каждый осознавал свою ответственность, особенно в случаях, когда в результате его езды страдают люди», — написал Володин.

С 1 марта в России вступили в силу обновленные правила дорожного движения: с этого момента электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства считаются средствами индивидуальной мобильности, и перемещаться на них по тротуарам можно со скоростью не выше 25 километров в час.

Однако действующих ограничений оказалось недостаточно. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил дать местным властям право ограничивать использование электросамокатов. По его мнению, если горожане одобрят эту меру, движение СИМ можно запрещать на конкретных территориях муниципалитета — парках, скверах или пешеходных зонах. Кроме того, за ужесточение ответственности за нарушение правил для самокатов выступили в Совете Федерации.