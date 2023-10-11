Популярная российская юмористка перенесла концерты в Израиле

Юмористка Ирина Мягкова перенесла концерты в Израиле на фоне атаки ХАМАС

Популярная российская юмористка, креативный продюсер и участница шоу «Женский стендап» на ТНТ Ирина Мягкова переносит свои концерты в Израиле на фоне атаки на страну ХАМАС. Об этом стало известно Shot.

По данным издания, переносятся выступления комикессы в Тель-Авиве и Хайфе, запланированные на 13-14 октября. Согласно предварительной информации, они состоятся в январе. Отмечается, что организаторы занимаются возвратом средств за билеты.

Сама Мягкова публично информацию о переносе концертов в Израиле не комментировала.

Ранее сообщалось, что на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта рэп-группа «Каста» перенесла концерт в Тель-Авиве.

Утром 7 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. Израильская армия в ответ начала операцию в секторе Газа. Военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в состояние войны.