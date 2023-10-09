«Каста» перенесла концерт в Израиле

Shot: группа «Каста» перенесла концерт в Тель-Авиве

Российская рэп-группа «Каста» перенесла концерт в Тель-Авиве на фоне эскалации ситуации в Израиле. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Выступление группы должно было состояться 13 октября. Уточняется, что из-за боевых действий в стране отменяются все мероприятия.

При этом, по данным канала, билеты на концерт остаются в продаже, их стоимость начинается от 8 тысяч рублей.

Ранее стало известно о возможном призыве сына Максима Виторгана в армию Израиля. Сообщалось, что из-за того, что сын актера совсем недавно завершил срочную службу, есть вероятность, что он окажется в списке резервистов, которые будут отправлены на войну.