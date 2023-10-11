Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:51, 11 октября 2023Ценности

Названа самая популярная одежда в мире

Lyst: серый кардиган бренда Miu Miu стал самой популярной одеждой в 2023 году

Фото: Miu Miu

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, назвали самую популярную одежду в мире во третьем квартале 2023 года. Соответствующий материал появился на официальном сайте компании.

По данным аналитиков, самым востребованным предметом гардероба стал серый кардиган бренда Miu Miu. Кроме того, в рейтинг также вошли аксессуары, среди которых оказались стеганая сумка COS и сумка-трансформер Puzzle tote марки Loewe. Среди прочего, специалисты отметили солнцезащитные очки, созданные фирмой Acne Studious.

В июле был назван самый популярный в мире модный бренд. Первой в списке востребованных люксовых марок стала Loewe.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    Портман в ужасе, Мадонна молится, а порнозвезда за Палестину. Как мировые звезды реагируют на войну Израиля и ХАМАС?

    Сын звезды сериала «Каменская» набил себе татуировки с лицами известных маньяков

    Россияне резко расхотели покупать жилье в одной европейской стране

    Россиянам рассказали об особенных поощрениях в банке

    Двое срочников погибли в Брянской области

    Названа самая популярная одежда в мире

    В российском баре две стриптизерши подрались из-за клиента

    Доля доллара в международных расчетах России снизилась в разы

    Врач оценила высказывания о лишнем весе Овечкина

    Раскрыто число желающих покинуть Израиль прямо сейчас россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости