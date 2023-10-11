Названа самая популярная одежда в мире

Lyst: серый кардиган бренда Miu Miu стал самой популярной одеждой в 2023 году

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, назвали самую популярную одежду в мире во третьем квартале 2023 года. Соответствующий материал появился на официальном сайте компании.

По данным аналитиков, самым востребованным предметом гардероба стал серый кардиган бренда Miu Miu. Кроме того, в рейтинг также вошли аксессуары, среди которых оказались стеганая сумка COS и сумка-трансформер Puzzle tote марки Loewe. Среди прочего, специалисты отметили солнцезащитные очки, созданные фирмой Acne Studious.

В июле был назван самый популярный в мире модный бренд. Первой в списке востребованных люксовых марок стала Loewe.

