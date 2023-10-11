Названы способные остановить наступление Израиля на сектор Газа страны

Политолог Брутер: остановить Израиль в секторе Газа способны Египет и Эр-Рияд

Саудовская Аравия и Египет способны остановить наступление Израиля на сектор Газа, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер. Об этом он заявил в беседе с Ura.ru.

Политолог пояснил, что обе страны, в отличие от Турции, могут нанести серьезный урон США, поскольку они не являются членами НАТО. «Поэтому, если Египет скажет, что ответом на сухопутную операцию в Газе будет безусловная поддержка ХАМАС, то сухопутная операция не начнется», — отметил он.

По словам Брутера, Вашингтон никогда не поставит под угрозу отношения с Каиром и Эр-Риядом. Он указал, что посредником по урегулированию палестино-израильского конфликта может стать одна из двух стран или же обе, однако им необходимо определиться со своей позицией. «Египет и Саудовская Аравия должны выбирать между арабской солидарностью и разрывом отношений с Западом. Они продолжают выбирать», — резюмировал эксперт.

10 октября министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о начале полноценного наступления армии страны на сектор Газа. Сообщается, что Израиль готовится к многомесячной наземной кампании в секторе.