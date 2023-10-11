Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:35, 11 октября 2023Россия

Появились новые кадры с места столкновения поездов в метро Москвы

Покидающих поезд после столкновения в метро Москвы пассажиров показали на видео
СюжетНовые станции метро в Москве

Покидающих поезд после столкновения с другим составом в метро Москвы пассажиров показали на видео. Новые кадры с места ЧП появились в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

На записи видно, как пассажиры покидают вагон, на станции метрополитена задымление.

Инцидент произошел на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии утром 11 октября. Движение поездов между станциями метро «Люблино» и «Дубровкой» остановлено. «Кожуховская», «Печатники» и «Волжская» закрыты, рассказали в столичном Дептрансе.

Сначала сообщалось о двух пострадавших: машинист, которого зажало между вагонами, и пассажирка. Позже их число увеличилось до четырех.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    В Израиле сообщили о 200 обезглавленных телах, в том числе детях. Как весь мир поверил в этот фейк?

    Опубликованы данные о числе жертв новой эскалации конфликта Израиля и Палестины

    Полковник назвал возможное направление «последнего рывка» ВСУ

    Россиянам перечислили плюсы и минусы покупки жилья со скидкой

    В ОАК пообещали сдать запланированные Ил-76МД-90А в срок

    Бывшего замначальника российской колонии осудят за коррупцию

    В Финляндии обнаружили место утечки газопровода Balticconnector

    Пост Кайли Дженнер о конфликте Израиля и Палестины лишил ее миллиона подписчиков

    В Кремле заявили об отсутствии переговоров с Ереваном по поводу миротворцев

    На рынке недвижимости в России увидели предпосылки кризиса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости