Появились новые кадры с места столкновения поездов в метро Москвы

Покидающих поезд после столкновения в метро Москвы пассажиров показали на видео

Покидающих поезд после столкновения с другим составом в метро Москвы пассажиров показали на видео. Новые кадры с места ЧП появились в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

На записи видно, как пассажиры покидают вагон, на станции метрополитена задымление.

Инцидент произошел на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии утром 11 октября. Движение поездов между станциями метро «Люблино» и «Дубровкой» остановлено. «Кожуховская», «Печатники» и «Волжская» закрыты, рассказали в столичном Дептрансе.

Сначала сообщалось о двух пострадавших: машинист, которого зажало между вагонами, и пассажирка. Позже их число увеличилось до четырех.

