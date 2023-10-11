Опубликованы кадры уничтожения британской самоходной гаубицы

МО РФ опубликовало кадры уничтожения британской САУ AS-90 на вооружении ВСУ

Министерство обороны России (МО РФ) опубликовало кадры уничтожения британской самоходной артиллерийской установки (САУ) AS-90, состоящей на вооружении украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что самоходная гаубица Вооруженных сил Украины (ВСУ) была обнаружена российскими операторами дронов и была подорвана барражирующим боеприпасом, после попадания которого сдетонировал боекомплект САУ.

Ранее издание Business Insider сообщало, что украинские военные жалуются на российские среднекалиберные орудия. По мнению бойцов ВСУ, снаряды из 30-миллиметровых автоматических пушек 2А42, установленных на боевых машинах пехоты, могут серьезно травмировать или увечить солдат и даже подбить танк.