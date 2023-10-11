Парламент Киргизии одобрил создание объединенной системы ПВО с Россией

Парламент Киргизии одобрил соглашение о создании объединенной системы ПВО с РФ

Парламент Киргизии одобрил соглашение с Россией о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ОРС ПВО). Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан» в своем Telegram-канале.

Издание напомнило, что документ подписали в августе 2022 года в Москве. Как уточняется, Киргизия временно на безвозмездной основе передаст России земельный участок размером пять гектаров рядом с авиабазой в Канте для размещения войск РФ. Стороны заключили соглашение на пять лет.

В мае президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение о создании ОРС ПВО с Киргизией. Соглашение заключено с автоматическим продлением на последующие аналогичные периоды при отсутствии у сторон намерения прекратить его действие. Целью проекта назвали совершенствование противовоздушной обороны в регионе.