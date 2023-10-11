Российский рэпер Паша Техник проиграл спор, начав употреблять алкоголь

Российский рэпер Павел Ивлев, более известный как Паша Техник, проиграл спор об алкоголе и пообещал сделать татуировку. Об этом пишет The Flow в Telegram-канале.

Исполнитель заключил пари с ведущим Богданом Лисевским в ходе интервью на YouTube-канале «Плюшки», условием которого был отказ Техником от употребления алкоголя в течение года.

По данным The Flow, музыкант сорвался, в связи с чем обязан выполнить условия спора и сделать татуировку с логотипом YouTube-канала на шее. Рэпер опубликовал видео, в котором заявил, что готов к этому.

В августе сообщалось, что Паша Техник вышел из рехаба и начал снова употреблять наркотики.