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13:35, 11 октября 2023Культура

Паша Техник проиграл спор об алкоголе и пообещал сделать татуировку

Российский рэпер Паша Техник проиграл спор, начав употреблять алкоголь

Кадр: Плюшки / YouTube

Российский рэпер Павел Ивлев, более известный как Паша Техник, проиграл спор об алкоголе и пообещал сделать татуировку. Об этом пишет The Flow в Telegram-канале.

Исполнитель заключил пари с ведущим Богданом Лисевским в ходе интервью на YouTube-канале «Плюшки», условием которого был отказ Техником от употребления алкоголя в течение года.

По данным The Flow, музыкант сорвался, в связи с чем обязан выполнить условия спора и сделать татуировку с логотипом YouTube-канала на шее. Рэпер опубликовал видео, в котором заявил, что готов к этому.

В августе сообщалось, что Паша Техник вышел из рехаба и начал снова употреблять наркотики.

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    Варвара Кошечкина
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