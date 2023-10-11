В Германии призвали поднимать экономику с помощью мигрантов

Министр экономики ФРГ Хабек призвал увеличить число мигрантов в стране

Чтобы справиться с падением производства и старением населения в Германии, необходимо увеличить число мигрантов в стране. Об этом заявил министр экономики Роберт Хабек, его цитирует Financial Times.

В 2023 году объем производства сократится на 0,4 процента, заявили в правительстве Германии. Чтобы справиться с замедлением экономики, необходимо преодолеть «серьезные структурные проблемы», отметили в руководстве страны. По словам Хабека, без притока иммигрантов справиться с кризисом невозможно.

«Компании отчаянно ищут работников, ремесленные предприятия вынуждены отклонять заказы, а магазины и рестораны вынуждены ограничивать часы своей работы. И дело не только в квалифицированных работниках — мы повсюду замечаем, что нам просто не хватает рабочих рук», — заявил он.

Растущие счета за электроэнергию в стране, высокая инфляция и ослабление экономики подорвали поддержку правящей коалиции Германии, заявил Хабек, признав при этом, что растущий приток иностранцев усугубляет ситуацию. По его словам, власти должны улучшить контроль за приезжими и «те, кому не разрешено оставаться, должны быстро уехать».

Аналитики объясняют замедление экономики ФРГ сохраняющейся инфляцией и высокими ценами на энергоносители, слабыми темпами восстановления международной торговли, слабым уровнем деловой активности в промышленном секторе и самыми высокими за последнее десятилетие процентными ставками.

Гендиректор Commerzbank Манфред Кноф призвал власти Германии провести модернизацию и структурную перестройку экономики, чтобы не допустить роста недовольства среди граждан и расцвета влияния правых партий в стране. Для этого местным властям нужно привлечь инвестиции со стороны представителей малого и среднего бизнеса, заявил он.