Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:29, 11 октября 2023Экономика

В Германии призвали поднимать экономику с помощью мигрантов

Министр экономики ФРГ Хабек призвал увеличить число мигрантов в стране

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Чтобы справиться с падением производства и старением населения в Германии, необходимо увеличить число мигрантов в стране. Об этом заявил министр экономики Роберт Хабек, его цитирует Financial Times.

В 2023 году объем производства сократится на 0,4 процента, заявили в правительстве Германии. Чтобы справиться с замедлением экономики, необходимо преодолеть «серьезные структурные проблемы», отметили в руководстве страны. По словам Хабека, без притока иммигрантов справиться с кризисом невозможно.

«Компании отчаянно ищут работников, ремесленные предприятия вынуждены отклонять заказы, а магазины и рестораны вынуждены ограничивать часы своей работы. И дело не только в квалифицированных работниках — мы повсюду замечаем, что нам просто не хватает рабочих рук», — заявил он.

Материалы по теме:
Жара уничтожает мировую экономику. Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
Жара уничтожает мировую экономику.Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
4 августа 2023
Мир накрывает волна банкротств. Эпоха легких денег закончилась. Что теперь будет с мировой экономикой?
Мир накрывает волна банкротств.Эпоха легких денег закончилась. Что теперь будет с мировой экономикой?
28 августа 2023

Растущие счета за электроэнергию в стране, высокая инфляция и ослабление экономики подорвали поддержку правящей коалиции Германии, заявил Хабек, признав при этом, что растущий приток иностранцев усугубляет ситуацию. По его словам, власти должны улучшить контроль за приезжими и «те, кому не разрешено оставаться, должны быстро уехать».

Аналитики объясняют замедление экономики ФРГ сохраняющейся инфляцией и высокими ценами на энергоносители, слабыми темпами восстановления международной торговли, слабым уровнем деловой активности в промышленном секторе и самыми высокими за последнее десятилетие процентными ставками.

Гендиректор Commerzbank Манфред Кноф призвал власти Германии провести модернизацию и структурную перестройку экономики, чтобы не допустить роста недовольства среди граждан и расцвета влияния правых партий в стране. Для этого местным властям нужно привлечь инвестиции со стороны представителей малого и среднего бизнеса, заявил он.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о провале политики США на Ближнем Востоке

    Приговор экс-премьеру Дагестана по делу о мошенничестве оставили без изменений

    67-летняя звезда «Папиных дочек» раскрыла секреты красоты фразой «больно все»

    В Севастополе второй раз за час объявили воздушную тревогу

    Россиянин вступился за своего друга и попал в колонию на 10 лет

    На популярном у россиян курорте испугались нового опасного вируса

    Раскрыто будущее часов Apple

    Митрополита Тихона освободили от управления Псковской епархией

    Ляйсан Утяшева раскрыла личный способ борьбы с осенней хандрой

    На Украине заявили о серьезнейшем ударе ВС России в районе Авдеевки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости