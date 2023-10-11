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19:02, 11 октября 2023Путешествия

Подросток попытался ослепить лазером пилотов летевшего в Грозный самолета

Подросток из Грозного пытался ослепить лазером пилотов лайнера и попался полиции

Фото: Svetliy / Shutterstock / Fotodom

Подросток из Чечни попытался ослепить лазером пилотов самолета, летевшего в Грозный, и попался полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Уточняется, что инцидент произошел, когда воздушное судно уже заходило на посадку. Несмотря на направленный в кабину лайнера зеленый свет, пилоты смогли благополучно приземлиться.

Полиция провела расследование и установила, что хулиганом оказался 14-летний Рамзан из столицы Чечни. Теперь родителям подростка придется заплатить крупный штраф за умышленную блокировку транспортных коммуникаций.

Ранее пилотов другого пассажирского лайнера, следовавшего в Москву, пытались ослепить лазерным лучом. Непредвиденная ситуация произошла с самолетом, следовавшим в российскую столицу из Владикавказа, практически сразу после начала рейса.

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    Зарина Дзагоева
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