Подросток попытался ослепить лазером пилотов летевшего в Грозный самолета

Подросток из Грозного пытался ослепить лазером пилотов лайнера и попался полиции

Подросток из Чечни попытался ослепить лазером пилотов самолета, летевшего в Грозный, и попался полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Уточняется, что инцидент произошел, когда воздушное судно уже заходило на посадку. Несмотря на направленный в кабину лайнера зеленый свет, пилоты смогли благополучно приземлиться.

Полиция провела расследование и установила, что хулиганом оказался 14-летний Рамзан из столицы Чечни. Теперь родителям подростка придется заплатить крупный штраф за умышленную блокировку транспортных коммуникаций.

Ранее пилотов другого пассажирского лайнера, следовавшего в Москву, пытались ослепить лазерным лучом. Непредвиденная ситуация произошла с самолетом, следовавшим в российскую столицу из Владикавказа, практически сразу после начала рейса.