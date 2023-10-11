Популярная телеведущая показала фигуру в ярком бикини

Британская телеведущая Майя Джама показала фигуру в откровенном образе. Соответствующие кадры она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

29-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых она позирует в бикини ярко-синего цвета. Популярную инфлюэнсершу сфотографировали на фоне белой стены в зелено-белой кепке с собранными в хвост волосами. При этом от макияжа и аксессуаров она решила отказаться.

Известно, что Джаму запечатлели на Фиджи во время съемок шоу Love Island Games.

В июне Майя Джама вышла в свет в прозрачном наряде без бюстгальтера. Она примерила красное платье длины макси с глубоким декольте. При этом сквозь нижнюю часть предмета гардероба просвечивали ноги, живот и ягодицы Джамы.