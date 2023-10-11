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10:37, 11 октября 2023Бывший СССР

Названо последствие провала контрнаступления Украины

Азаров: провал контрнаступления ВСУ привел к ужесточению цензуры на Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинские власти ужесточили цензуру и правила работы СМИ в республике. Такое последствие провала контрнаступления Украины назвал бывший премьер-министр Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«После неудачного контрнаступления и мрачных оценок перспектив Украины, киевский режим сосредоточился на изменении повествования, выбрав в качестве основного оружия ограничение свободы СМИ», — сказано в публикации. Он отметил, что четыре месяца боестолкновений и больших потерь не принесли результатов, на которые рассчитывали Украина и ее западные союзники.

Киев опасается ослабления поддержки мирового сообщества, обратил внимание Азаров. По его словам, украинские власти «запрещают правду». Экс-премьер напомнил, что на брифингах журналистам ставят ограничения «на деликатные темы», касающиеся неудач армии республики. Кроме того, сотрудникам СМИ теперь практически нереально попасть в зону боевых действий, добавил он.

Ранее Азаров заявил, что западные издания готовят население к прекращению военной помощи Киеву. Как он утверждал, медиа на Западе «будто сделали разворот на 180 градусов».

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    Кристина Есикова
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