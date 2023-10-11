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12:18, 11 октября 2023Ценности

Пост Кайли Дженнер о конфликте Израиля и Палестины лишил ее миллиона подписчиков

Кайли Дженнер поддержала Израиль после атак ХАМАС и лишилась миллиона фанатов

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американская телезвезда Кайли Дженнер поддержала Израиль в конфликте с Палестиной и лишилась миллиона подписчиков за день. Об этом сообщает портал NewArab.

26-летняя предпринимательница после атаки ХАМАС на приграничные с сектором Газа территории Израиля разместила в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сторис со следующими словами: «Сейчас и всегда мы поддерживаем Израиль».

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После этого на нее обрушился шквал критики в комментариях под другими фотографиями в соцсети. В частности, фанаты делились эмоджи с палестинскими флагами и массово писали фразу «Свободу Палестине». По этой причине через час после публикации бизнесвумен удалила упомянутый пост. Несмотря на это, от нее все равно отписались более миллиона поклонников.

Утром 7 октября ХАМАС атаковал Израиль, после чего власти страны заявили, что государство официально находится в состоянии войны. Позже Израиль начал наносить удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа. «В настоящее время ЦАХАЛ осуществляет широкомасштабный удар по объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Подробности последуют», — указали военные.

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    Майя Пономаренко
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