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21:26, 11 октября 2023Мир

Появились подробности об инциденте на ядерном объекте в Израиле

Terror Alarm: инцидент на ядерном объекте в Израиле не связан с ракетами и БПЛА

Инцидент на одном из объектов, расположенных в ядерном центре города Димона на юге Израиля, не был связан с ракетами и БПЛА. Такие подробности появились в аккаунте Terror Alarm в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Это уголовное дело, и сейчас оно находится под контролем», — указано в сообщении.

Ранее об инциденте с безопасностью на ядерном объекте сообщила газета The Jerusalem Post. О характере происшествия не сообщалось.

В МАГАТЭ предупредили, что попадание снаряда по израильскому ядерному объекту приведет к эффекту грязной бомбы. По словам представителя агентства, для этого достаточно снарядом попасть в хранилище сухого топлива.

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    Александра Синицына
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