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10:13, 11 октября 2023Мир

В МАГАТЭ предупредили об угрозе эффекта грязной бомбы для Израиля и Палестины

МАГАТЭ: при попадании в израильский ядерный объект будет эффект грязной бомбы

Фото: Amir Cohen / Reuters

Попадание снаряда по израильскому ядерному объекту приведет к эффекту грязной бомбы. Об этом предупредил заместитель главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Чудаков, передает РИА Новости.

«То, что он (конфликт Израиля и Палестиныприм. "Ленты.ру") беспокоит, это 100 процентов беспокоит. Ничего хорошего нет. Естественно, когда подвергаются обстрелам ядерные объекты — это большие риски для "грязной бомбы". Достаточно снарядом попасть в хранилище сухого топлива», — заявил представитель агентства.

Чудаков также уточнил, что речь идет исключительно об исследовательских реакторах.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что Израиль должен соблюдать международные гуманитарные нормы, реализуя свое право на самозащиту.

По словам Борреля, ЕС призывает все стороны конфликта «к освобождению всех заложников и обеспечению доступа к продуктам питания, воде и медикаментам», а также к политическому разрешению напряженности с целью «разорвать цикл насилия».

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    Максим Габриелян
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