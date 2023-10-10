Глава евродипломатии призвал Израиль соблюдать международные гуманитарные нормы

Глава дипломатии Евросоюза Боррель: Израиль должен соблюдать гуманитарные нормы

Израиль должен соблюдать международные гуманитарные нормы, реализуя свое право на самозащиту. С таким заявлением выступил глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель, его цитирует ТАСС.

«Израиль, безусловно, имеет право на самозащиту, но он должен осуществлять его с соблюдением международных гуманитарных норм», — сказал глава евродипломатии на совместной пресс-конференции с представителями стран Персидского залива.

По словам Борреля, ЕС призывает все стороны конфликта «к освобождению всех заложников и обеспечению доступа к продуктам питания, воде и медикаментам», а также к политическому разрешению напряженности с целью «разорвать цикл насилия».

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху опубликовал новые кадры ударов израильских ВВС по сектору Газа, а также призвал Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжать удары «изо всех сил».