Нетаньяху опубликовал кадры ударов по Газе и призвал продолжать

Премьер Израиля Нетаньяху призвал ЦАХАЛ продолжать удары по Газе «изо всех сил»

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху опубликовал новые кадры ударов израильских ВВС по сектору Газа, а также призвал Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжать удары «изо всех сил». Видео опубликовано на странице политике в социальной сети X.

На кадрах видно прямое попадание по одному из зданий, якобы используемых организацией ХАМАС в своих целях. После взрыва в воздух поднялся большой столб дыма, после чего становится ясно, что его фундамент и несущие опоры устояли.

Ранее стало известно, что Израиль начал наносить удары по объектам боевиков «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) в секторе Газа. «В настоящее время ЦАХАЛ проводит широкомасштабный удар по объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Подробности последуют», — указали военные.