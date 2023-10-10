Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:27, 10 октября 2023Мир

Нетаньяху опубликовал кадры ударов по Газе и призвал продолжать

Премьер Израиля Нетаньяху призвал ЦАХАЛ продолжать удары по Газе «изо всех сил»

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху опубликовал новые кадры ударов израильских ВВС по сектору Газа, а также призвал Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжать удары «изо всех сил». Видео опубликовано на странице политике в социальной сети X.

На кадрах видно прямое попадание по одному из зданий, якобы используемых организацией ХАМАС в своих целях. После взрыва в воздух поднялся большой столб дыма, после чего становится ясно, что его фундамент и несущие опоры устояли.

Ранее стало известно, что Израиль начал наносить удары по объектам боевиков «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) в секторе Газа. «В настоящее время ЦАХАЛ проводит широкомасштабный удар по объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Подробности последуют», — указали военные.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    В ООН начали сбор доказательств военных преступлений Израиля и ХАМАС

    Поставки российской нефти сократились

    Володин пригрозил Магаданом одной категории россиян

    Украинский военный получил 14 лет заключения за обстрел дома из гранатомета

    Эдуард Запашный ответил на обвинения в жестоком обращении с животными

    Кузяев сравнил уровень чемпионатов России и Франции

    При обстреле приграничного российского региона погиб человек

    Ольга Бузова спела вживую и попала на видео

    Жители Москвы полюбили коммунальный быт

    Неизвестные вывезли из российского ТЦ на тележке банкомат с миллионами рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости