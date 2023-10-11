Самозваная королева Канады заняла город и призвала готовиться к публичным казням

Самозваная королева Канады Романа Дидуло призвала готовиться к публичным казням

Последователи самозваной королевы Канады пытаются захватить городок Ричмаунд в канадской провинции Саскачеван. Об этом сообщает издание Vice.

48-летняя Романа Дидуло, несколько лет назад объявившая себя канадской королевой, приехала в Ричмаунд 13 сентября. Она и ее сторонники заняли заброшенную школу, обнесли территорию колючей проволокой и выставили охрану.

Появление чужаков взбудоражило и напугало горожан. Противники самозванки устроили акцию протеста, но не смогли добиться ее выселения. Тем временем последователи Дидуло перешли к действиям. Они ездят по городу, фотографируют его жителей и рассылают угрожающие письма, в которых призывают готовиться к публичным казням.

После жалоб мэра Королевская канадская конная полиция направила в Ричмаунд передвижное отделение, сообщает CTV News. Ожидается, что оно будет вести круглосуточное дежурство.

Романа Дидуло утверждает, что с 2017 года сражалась с китайской коммунистической армией, тайно прорывшей тоннели под Канадой. Согласно ее объяснениям, они якобы прячут под землей похищенных детей, добывают из них адренохром и готовятся к мировой войне.

Заслуги Дидуло в борьбе с подземными коммунистами высоко оценил житель американского штата Аризона Дэвид Карлсон, который считает себя королем Соединенных Штатов. Кроме того, она утверждает, что ее поддерживают некие силы в американской армии, выступающие против могущественных сатанистов-педофилов, которые правят Америкой. По ее словам, вместе они назначили ее королевой Канады.

У Дидуло насчитывается несколько десятков тысяч последователей.

В качестве королевы она выпустила несколько указов, которые разрешают не платить налоги и не возвращать кредиты. Несколько ее сторонников уже лишились домов за отказ платить по ипотеке.

Ранее сообщалось о первой в Великобритании конференции сторонников теории плоской Земли, которая прошла в Бирмингеме. Ее участники спорили о том, имеет ли земной шар форму диска, ромба или цепи переплетенных колец.