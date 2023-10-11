Index HR: Роналду могут назначить 99 ударов плетью за поцелуй художницы в Иране

Португальский футболист саудовского «Аль‑Насра» Криштиану Роналду оказался под угрозой телесного наказания в Иране. Об этом сообщает Index HR.

Роналду приезжал в Тегеран на матч азиатской Лиги чемпионов с местным «Персеполисом» (2:0). В рамках поездки он провел встречу с фанатами, в том числе с художницей по имени Фатима. Отмечается, что, общаясь с художницей с ограниченными возможностями здоровья, футболист обнял и поцеловал ее.

Таким образом Роналду нарушил законы, действующие в Иране. По информации источника, нападающему могут назначить 99 ударов плетью, если в будущем он вернется в страну.

Роналду пополнил состав «Аль-Насра» 30 декабря 2022 года. Всего в составе саудовской команды он провел 30 матчей, забив 25 мячей и отдав восемь результативных передач.