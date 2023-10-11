Россия пожаловалась на Запад из-за нарушения правил авиасообщения

МИД: Россия заявила в ICAO о нарушении Западом правил авиасообщения

Москва заявила в Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) о нарушении Западом правил авиасообщения. Об этом сообщается на сайте МИД России.

Основанием для жалобы стали неправомерные односторонние ограничения дискриминационного характера в отношении российских авиапредприятий. В МИД подчеркнули, что эти действия нарушают Чикагскую конвенцию о международной авиации.

Уточняется, что речь идет о закрытии воздушного пространства некоторых стран, отказе обслуживать российские самолеты, задержании воздушных судов в заграничных аэропортах. Как пишет МИД, это ставит под угрозу безопасность полетов и подрывает взаимное доверие.

Заявление России в ICAO касается 37 стран: это все государства-члены Евросоюза, США, Великобритания, Канада, Исландия, Норвегия, Монако, Албания, Швейцария, Северная Македония и Черногория.

В дипломатическом ведомстве добавили, что собираются добиться прекращения всех авиационных ограничений через ICAO. «Рассчитываем, что Совет ИКАО эффективно и беспристрастно среагирует на ситуацию в условиях беспрецедентно масштабного игнорирования ответчиками своих международно-правовых обязательств», — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что авиакомпании S7 Airlines придется сократить осеннее-зимнее расписание на 10-15 процентов из-за санкций, которые приводят к проблемам с обслуживанием двигателей воздушных судов. По данным Flightradar24, каждый пятый эксплуатируемый компанией самолет (21 воздушное судно из 103) не летает.

