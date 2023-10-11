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02:51, 11 октября 2023Наука и техника

Россиян предупредили о главном недостатке самых популярных смартфонов

Россиян предупредили об уязвимостях смартфонов с гибким экраном

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян назвал самый главный недостаток смартфонов-книжек с гибким экраном, продажи которых из-за необычного дизайна набирают все большие обороты в России. Слова эксперта приводит агентство «Прайм».

Однако именно самая модная деталь этих гаджетов — гибкий экран — является их слабым местом. По словам собеседника агентства, повредить его значительно проще — чтобы телефон мог сгибаться, поверхность должна быть мягкой.

При этом, как предупреждает специалист, привычную защитную пленку использовать не получится из-за того, что линия сгиба постепенно будет изнашиваться, и экран в этом месте может выглядеть исцарапанным.

Кроме того, гибкость экрана может усугубить последствия от падения. Также смартфоны такой конструкции не защищают гаджет при попадании в воду. «Большинство обычных смартфонов продолжат работу после намокания, а у складных моделей могут возникнуть серьезные последствия», — предупредил Закарян.

Он также обратил внимание на высокую стоимость таких смартфонов при не самых лучших технических характеристиках.

Ранее известный инсайдер под ником MajinBuOfficial раскрыл первые изображения iPhone 16. Он рассказал, что в его распоряжении оказались ранние прототипы смартфонов iPhone 16, которые сейчас разрабатывают в Apple. Автор отметил, что по сравнению с iPhone 15 в новых устройствах будут изменения в деталях.

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    Екатерина Подвигина
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