Россиян предупредили о главном недостатке самых популярных смартфонов

Россиян предупредили об уязвимостях смартфонов с гибким экраном

Руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян назвал самый главный недостаток смартфонов-книжек с гибким экраном, продажи которых из-за необычного дизайна набирают все большие обороты в России. Слова эксперта приводит агентство «Прайм».

Однако именно самая модная деталь этих гаджетов — гибкий экран — является их слабым местом. По словам собеседника агентства, повредить его значительно проще — чтобы телефон мог сгибаться, поверхность должна быть мягкой.

При этом, как предупреждает специалист, привычную защитную пленку использовать не получится из-за того, что линия сгиба постепенно будет изнашиваться, и экран в этом месте может выглядеть исцарапанным.

Кроме того, гибкость экрана может усугубить последствия от падения. Также смартфоны такой конструкции не защищают гаджет при попадании в воду. «Большинство обычных смартфонов продолжат работу после намокания, а у складных моделей могут возникнуть серьезные последствия», — предупредил Закарян.

Он также обратил внимание на высокую стоимость таких смартфонов при не самых лучших технических характеристиках.

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