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15:54, 10 октября 2023Наука и техника

Раскрыт прототип iPhone 16

MajinBuOfficial: iPhone 16 может получить камеру с обновленным дизайном

Фото: Sophia Stark / Unsplash

Известный инсайдер под ником MajinBuOfficial раскрыл первые изображения iPhone 16. Материалы опубликованы в X автора.

На выложенных в сети рендерах можно заметить заднюю сторону смартфона с обновленной камерой. На панели расположено два овальных блока с вписанными в них объективами. На первом блоке находятся два объектива, на втором — один объектив и неизвестный сенсор. Также сзади расположены вспышка, микрофон и лидар.

По словам MajinBuOfficial, в его распоряжении оказались ранние прототипы смартфонов iPhone 16, которые сейчас разрабатывают в Apple. Автор отметил, что по сравнению с iPhone 15 в новых устройствах будут изменения в деталях. Инсайдер отметил, что будущий смартфон Apple может получить камеру с обновленным дизайном, но планы компании могут измениться.

С 2019 года Apple использует в своих флагманских смартфонах тройную камеру с модулями, расположенными в виде треугольника. Стартовые устройства имеют два модуля камеры.

В начале октября инсайдеры рассказали, что Apple запланировала старт производства iPhone 16 на декабрь. С начала 2024 года компания будет постепенно масштабировать производство.

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    Андрей Ставицкий
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