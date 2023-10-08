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07:02, 8 октября 2023Наука и техника

Раскрыты сроки запуска iPhone 16 в производство

CNMO: Apple запустит iPhone 16 в раннее производство в декабре

Кадр: CopyPasta / YouTube

Компания Apple запланировала сроки старта производства iPhone 16 — следующей линейки смартфонов. Об этом сообщает китайское издание CNMO.

Как стало известно источникам медиа, американская корпорация уже создала ранний прототип iPhone 16 и уже испытала образец. Также Apple развернула производственную линию в китайском Чэнду, где в начале декабря будут создаваться прочие прототипы смартфонов.

Инсайдеры раскрыли информацию о том, что с начала 2024 года Apple будет постепенно масштабировать производство. Так, в марте и апреле в корпорации намерены договориться с поставщиками компонентов и организовать выпуск гаджетов. Обычно широкое производство новых смартфонов Apple начинается летом.

В материале говорится, что новая серия будет состоять из четырех моделей — iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. По сообщению инсайдеров, модели получат безрамочный дизайн, а также новые материалы, которые позволят сделать смартфоны прочнее, тоньше и легче. Кроме того, в Apple намерены доработать титановый корпус в топовых моделях.

В начале октября Apple представила обновление iOS, которое должно исправить перегрев смартфонов iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. На повышенный нагрев устройств ранее жаловались пользователи девайсов.

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    Андрей Ставицкий
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