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18:14, 11 октября 2023Путешествия

Россияне массово устремились в одну страну Азии на Новый год

АТОР: россияне начали скупать новогодние туры в Таиланд

Фото: Jorge Silva / Reuters

Российские туристы массово устремились на Новый год в Таиланд. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Турагенты отмечают, что отдыхающие начали активно скупать туры в популярную курортную страну Азии. Так, загрузка многих популярных отелей на Пхукете кратно опережает прошлогодние результаты. Динамика продаж выросла на 20-30 процентов. Кроме того, в популярных отелях Таиланда уже заканчиваются места.

«Бюджетные варианты три и четыре звезды по большей части бронируются ближе к вылету. Но можно ожидать, что к новогодним праздникам наиболее востребованные объекты и в этих категориях встанут на стоп, как это уже происходит с популярными высокоуровневыми отелями», — отмечают в Space Travel.

Ранее посол России в Таиланде Евгений Томихин сообщил, что в Министерстве иностранных дел страны рассматривают идею продлить безвизовый режим для россиян до 90 дней.

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    Зарина Дзагоева
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