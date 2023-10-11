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15:17, 11 октября 2023Интернет и СМИ

Российская журналистка попала под обстрел в Израиле

Корреспондент «Газеты.Ru» Мария Каримова попала под обстрел в Израиле

Фото: Amir Cohen / Reuters

Корреспондент «Газеты.Ru» Мария Каримова попала под обстрел группировки ХАМАС в Израиле. Об этом издание сообщает в Telegram.

В сообщении говорится, что боевики ХАМАС ударили по израильскому городу Ашкелон, где сейчас находится российская журналистка. «Наш корреспондент Мария Каримова сообщила, что попала под обстрел, когда выходила из магазина», — также сообщает «Газета.Ru».

Об обстрелах Ашкелона стало известно 10 октября. ХАМАС сообщило, что обстреливает город в «ответ на перемещение гражданского населения [со стороны израильских представителей]». Представители группировки призвали мирных жителей покинуть дома, находящиеся в районе сектора Газа.

7 октября в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что палестинские радикалы из сектора Газа произвели ракетный обстрел территории Израиля. В ответ израильская армия начала военную операцию в секторе Газа. Позднее в военно-политическом кабинете Израиля объявили о переходе страны в состояние войны.

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    Мария Большакова
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