Российские кофейни снизят требования к кофейным зернам

«Известия»: российские кофейни снизят требования к качеству кофейных зерен

Кофейни в России снизят требования к кофейным зернам. Об этом рассказал менеджер по продажам компании-импортера RTC-Trading Сергей Рыбенко в беседе с «Известиями».

Уточняется, что импортеры кофе по-прежнему покупают товар у иностранных поставщиков за доллары, поэтому растущий курс валюты по отношению к рублю регулирует цены на кофейное зерно.

По словам Рыбенко, ситуация вряд ли изменится в ближайшее время. Цены на арабику в последние полгода держатся на уровне 1,5–1,6 доллара за фунт (0,453 килограмма). Это в 1,5 раза выше, чем в 2020 году. Стоимость тонны робусты упала с июня по октябрь с 2,8 тысячи долларов до 2,4 тысячи долларов. Эти сорта везут из Центральной Америки, Азии и Африки.

Ранее власти Эфиопии ввели временный запрет для авиапассажиров на вывоз кофе из страны.

