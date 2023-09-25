Эфиопия запретила туристам вывозить кофе

Эфиопия запретила авиапассажирам вывозить кофе

Власти Эфиопии ввели временный запрет для авиапассажиров на вывоз кофе из страны. Об этом сообщило посольство России в Аддис-Абебе в Telegram.

Продукт нельзя вывозить в любом виде и в любых количествах. В посольстве посоветовали туристами учитывать эту информацию при планировании поездок во избежание возникновения неприятных ситуаций.

Кофе является главным экспортным продуктом для Эфиопии. По оценкам Международной организации по кофе, страна производит больше кофе, чем все остальные страны Африки, и входит в мировую пятерку лидеров по этому показателю, уступая только Бразилии, Вьетнаму, Колумбии и Индонезии.

Ранее оператор фискальных данных «Платформа ОФД» сообщил, что стоимость чашки кофе объемом 150-200 миллилитров в России выросла с 2016 года более чем вдвое — на 118 процентов. Среднюю стоимость чашки кофе в августе-сентябре текущего года в организации оценили в 166 рублей, что на 11 процентов больше, чем годом ранее.