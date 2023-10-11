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06:15, 11 октября 2023Россия

Российские полицейские проверяют данные о травле ребенка из-за тараканов в школе

Красноярская полиция изучает данные о травле ребенка из-за видео с тараканами

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Красноярская полиция проверяет информацию о травле красноярского школьника, который разместил в социальных сетях видео об антисанитарии в школьной столовой, появившуюся в СМИ. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД в Telegram.

Ранее Telegram-канал Kras Mash разместил видео, в котором мальчик рассказывает, что после того, как он опубликовал в соцсетях ролик о тараканах в школьной столовой, его начали травить учителя и ученики. Восьмиклассник рассказал, что несколько раз ему угрожали и пытались унизить, а также вызывали к директору и завучу. Информация о предполагаемом буллинге распространилась в средствах массовой информации.

«Сотрудники полиции проверяют информацию о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего. По словам школьника, в его адрес начали поступать необоснованные претензии и ругательства после того, как он разместил в социальных сетях информацию об антисанитарии в школьной столовой», — говорится в сообщении ведомства.

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    Екатерина Подвигина
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