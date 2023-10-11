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12:04, 11 октября 2023Спорт

Российский футболист объяснил переход в чемпионат Гибралтара

Футболист Яков Шмелев рассказал об уходе в чемпионат Гибралтара ради развития

Фото: Michigan Stars FC

Российский футболист Яков Шмелев, игравший в США, объяснил переход в чемпионат Гибралтара (британская заморская территория). Его слова приводит «Чемпионат».

«Был бы не против продолжать в Штатах. В августе мне исполнилось 24 года, в дивизионе выше я не оказался. Значит, пора пробовать что-то новое. Мог бы остаться "Мичиган Старс", а зимой сменить клуб внутри лиги, но это было бы то же самое», — рассказал спортсмен. Он отметил, что решился на уход в европейский чемпионат ради развития.

Шмелев перешел в «Лайонс» в августе 2023 года в статусе свободного агента. Контракт с гибралтарским клубом рассчитан на один сезон. В составе новой команды он провел четыре матча, не отметившись результативными действиями.

12 сентября главный тренер сборной России Валерий Карпин призвал российских игроков уезжать в европейские клубы. Он рассказал, что советовал уезжать из РПЛ много раз. Тренер добавил, что ощущает разницу между уровнем футболистов сборной, которые выступают в Европе, и теми, кто остается на родине.

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    Дарья Коршунова
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