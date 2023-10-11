Росстат спрогнозировал динамику численности населения России к 2030 году

Росстат предсказал население страны к 2030 году в 143,2 млн без новых территорий

Численность населения России будет составлять около 143,3 миллиона человек без учета жителей новых регионов. Об этом сообщает РБК, журналисты которого ознакомились с прогнозом Росстата.

По данным издания, динамика покажет сокращение численности населения страны. При этом число жителей новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей — составит 3,23 миллиона, что компенсирует сокращение.

«К 2030 году по сравнению с 2023-м это сокращение составит 3192,3 тысяч человек», — приводит издание сообщение статистического агентства.

Ранее Росстат сообщал, что к 1 января 2023 года в стране проживали на 555 332 человека меньше, чем 1 января 2022-го. Демограф Алла Иванова отмечала, что рождаемость в России снизилась в результате вступления в репродуктивный возраст женщин, родившихся в 1990-е годы, когда в стране наблюдался спад рождаемости.