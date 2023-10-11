Полковник назвал возможное направление «последнего рывка» ВСУ

Полковник Литовкин: Украина может попытаться прорваться к Азовскому морю

«Последний рывок» Вооруженных сил Украины (ВСУ) может быть связан с попыткой прорыва к Азовскому морю, с расширением этого прорыва в направлении Крыма. Не исключены также отвлекающие удары в направлении Артемовска. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский, видимо, говорит о "последнем периоде войны" из-за провала контрнаступления: он готовится к капитуляции и пытается шантажировать этим Запад. Вероятно, Украина собирается совершить последний рывок осенью, но он тоже будет катастрофичным», — сказал Литовкин.

По его мнению, в этих условиях России необходимо продолжать работу по полному взятию под контроль Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР. Также, как считает военный, следует отрезать Украину от Черного моря для того, чтобы страна не получала новые вооружения.

«Последний рывок Украины может быть направлен в сторону Азовского моря, Запорожской АЭС. НАТО и США поставили задачу отрезать сухопутный путь в Крым, прорваться к Азовскому морю, расширить этот прорыв в направлении Крыма. Не исключаю также отвлекающих ударов в сторону Артемовска, Марьинки», — добавил полковник.

Ранее Зеленский заявил, что страна находится на последней стадии конфликта. Он также назвал последнюю часть конфликта самой сложной из всех.

