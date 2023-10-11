«Ъ»: в России снизились продаж автомобилей с пробегом в сентябре

В России снизились продаж автомобилей с пробегом в сентябре. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, по сравнению с августом продажи могли упасть примерно на 10 процентов. Причиной стали рост цен и ставок по кредитам.

Уточняется, что спрос на автомобили с пробегом продолжает рост, но только по отношению к прошлому году. Директор по продажам автомобилей с пробегом «Автодома» и «Автоспеццентра» Владимир Желобов рассказал, что относительно прошлого года общий рост составляет примерно 20 процентов.

В конце сентября российские дилеры спрогнозировали рост цен на легковые авто на 30% процентов.

Ранее стало известно, что автомобили в России резко подорожали из-за роста утильсбора и ослабления рубля. С 1 августа рекомендованные розничные цены изменились у 127 комплектаций машин, в то время как в июле пересматривали стоимость лишь 52 модификаций.