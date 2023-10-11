Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:25, 11 октября 2023Бывший СССР

Санду рассказала о возможном завершении приднестровского конфликта

Санду: приднестровский конфликт можно завершить с помощью Евросоюза
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Giannis Panagopoulos / imago-images.de / Globallookpress.com

Конфликт Молдавии с Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР) можно завершить с помощью Евросоюза (ЕС). Об этом заявила президент страны Майя Санду, передает РИА Новости.

По ее словам, следует максимально популяризировать преимущества проживания в стране-члене Евросоюза среди жителей ПМР. В итоге решение приднестровского конфликта с помощью ЕС будет «устойчивым, функциональным и соответствовать европейским устремлениям Молдавии».

Ранее Европарламент заявил о готовности начать переговоры о вступлении Молдавии в Евросоюз. В резолюции сказано, что Кишинев продемонстрировал решимость и способность выполнять требования Европейской комиссии для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Санду заявляла, что вступление в Евросоюз для Молдавии жизненно необходимо. По ее словам, страна сможет сохраниться как демократическое государство только став частью европейской семьи.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Доллар и евро растут. Чего ждать рублю через месяц или год?

    VK объявила о запуске уникальных программ

    Утечка на российском модуле МКС прекратилась

    Кадыров обвинил Сталина в предательстве

    Терапевт перечислил простые способы подготовить иммунитет к зиме

    Стало известно о скором визите президента Палестины в Россию

    В ДНР описали ситуацию в Авдеевке

    Санду рассказала о возможном завершении приднестровского конфликта

    Игорь Николаев пообещал выйти на сцену в конце октября

    В Румынии нашли причину падения беспилотников на территории страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости