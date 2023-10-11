Санду рассказала о возможном завершении приднестровского конфликта

Санду: приднестровский конфликт можно завершить с помощью Евросоюза

Конфликт Молдавии с Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР) можно завершить с помощью Евросоюза (ЕС). Об этом заявила президент страны Майя Санду, передает РИА Новости.

По ее словам, следует максимально популяризировать преимущества проживания в стране-члене Евросоюза среди жителей ПМР. В итоге решение приднестровского конфликта с помощью ЕС будет «устойчивым, функциональным и соответствовать европейским устремлениям Молдавии».

Ранее Европарламент заявил о готовности начать переговоры о вступлении Молдавии в Евросоюз. В резолюции сказано, что Кишинев продемонстрировал решимость и способность выполнять требования Европейской комиссии для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Санду заявляла, что вступление в Евросоюз для Молдавии жизненно необходимо. По ее словам, страна сможет сохраниться как демократическое государство только став частью европейской семьи.