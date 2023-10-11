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16:16, 11 октября 2023Наука и техника

Шойгу призвал удвоить число Ан-124-100

Шойгу: нужно к 2025 году удвоить число самолетов Ан-124-100

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

К 2025 году нужно удвоить число военно-транспортных самолетов Ан-124-100, поскольку для них имеются двигатели, призвал промышленников в ходе посещения завода «Авиастар» в Ульяновске министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщает ТАСС.

Глава военного ведомства провел совещание с руководством Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«Кроме того, мы сегодня должны принять решения и рассмотреть все вопросы по тяжелым транспортным самолетам Ан-124. К 2025 году их количество мы должны удвоить за счет того, что у нас теперь уже появились и двигатели, у нас есть возможности и мощности для модернизации этих самолетов», — сказал Шойгу.

Также в ходе посещения предприятия министр обороны заявил, что решение с легким транспортником на смену самолетам Ан-72 и Ан-26 найдено.

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    Иван Потапов
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