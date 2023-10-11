Шойгу призвал удвоить число Ан-124-100

Шойгу: нужно к 2025 году удвоить число самолетов Ан-124-100

К 2025 году нужно удвоить число военно-транспортных самолетов Ан-124-100, поскольку для них имеются двигатели, призвал промышленников в ходе посещения завода «Авиастар» в Ульяновске министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщает ТАСС.

Глава военного ведомства провел совещание с руководством Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«Кроме того, мы сегодня должны принять решения и рассмотреть все вопросы по тяжелым транспортным самолетам Ан-124. К 2025 году их количество мы должны удвоить за счет того, что у нас теперь уже появились и двигатели, у нас есть возможности и мощности для модернизации этих самолетов», — сказал Шойгу.

Также в ходе посещения предприятия министр обороны заявил, что решение с легким транспортником на смену самолетам Ан-72 и Ан-26 найдено.