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09:35, 11 октября 2023Наука и техника

В России нашли решение с самолетами на смену Ан-72 и Ан-26

Шойгу: найдено решение с самолетами на смену Ан-72 и Ан-26

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Решение с легким транспортником на смену самолетам Ан-72 и Ан-26 найдено, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы военного ведомства, посетившего ульяновское предприятие «Авиастар», где осуществляется производство Ил-76МД-90А и ремонт Ан-124-100, осталось определиться со сроками.

«Мы сегодня рассмотрим важнейший вопрос, который требует своего решения давно. Решение найдено. Теперь надо определиться со сроками, как скоро и как быстро мы сможем это решение воплотить в жизнь», — сказал Шойгу.

В августе Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Министерству обороны России новый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А.

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    Иван Потапов
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