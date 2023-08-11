ОАК передала Минобороны новый Ил-76МД-90А

ОАК передала Минобороны новый самолет Ил-76МД-90А

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Министерству обороны России новый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А. Об этом со ссылкой на «Ростех» сообщает ТАСС.

«Изготовлен и передан заказчику очередной тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А. Новое воздушное судно пополнило авиаполк военно-транспортной авиации России», — сказали в Ростехе.

Отмечается, что речь идет о второй машине, изготовленной согласно программе производства текущего года.

Первый в этом году Ил-76МД-90А Минобороны получило в мае.

Еще раньше военное ведомство получило военно-транспортный самолет в ноябре прошлого года.