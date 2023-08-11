Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:59, 11 августа 2023Наука и техника

ОАК передала Минобороны новый Ил-76МД-90А

ОАК передала Минобороны новый самолет Ил-76МД-90А

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Министерству обороны России новый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А. Об этом со ссылкой на «Ростех» сообщает ТАСС.

«Изготовлен и передан заказчику очередной тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А. Новое воздушное судно пополнило авиаполк военно-транспортной авиации России», — сказали в Ростехе.

Отмечается, что речь идет о второй машине, изготовленной согласно программе производства текущего года.

Материалы по теме:
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»: какое оружие получит армия России в 2023 году?
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»:какое оружие получит армия России в 2023 году?
23 января 2023

Первый в этом году Ил-76МД-90А Минобороны получило в мае.

Еще раньше военное ведомство получило военно-транспортный самолет в ноябре прошлого года.

Что думаешь? Оцени!
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о планах подозреваемого в шпионаже немца в отношении России

    Путин провел совещание Совбеза

    Россиянам назвали способ сэкономить на покупке квартиры в новостройке

    Фильм «Барби» провалился в прокате в Южной Корее

    Обозначены сроки восстановления поврежденного обстрелом моста на границе Крыма

    Россиянка попала в больницу после отдыха в пятизвездочном отеле Турции

    Описаны последствия запрета поставок японских автомобилей в Россию

    ОАК передала Минобороны новый Ил-76МД-90А

    Назван самый экологичный народный парк в столице

    Модель OnlyFans назвала минус индустрии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости