Минобороны передали модернизированный Ил-76МД-90А

ОАК: модернизированный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А передали Минобороны

Новый тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А после испытаний передали Минобороны России. Об этом сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«Новый тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, изготовленный в филиале ПАО "Ил" — "Авиастар" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха"), передан заказчику — Министерству обороны РФ. Наземные и летные испытания самолета прошли успешно, в установленные сроки. Новый транспортник пополнил авиаполк военно-транспортной авиации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у модернизированного самолета, который создан из отечественных комплектующих, улучшены основные характеристики по сравнению с предыдущими версиями. В частности, повышена дальность полета и перевозимая нагрузка, а также улучшено качество радиосвязи, точность десантирования и самолетовождения.

В корпорации добавили, что в производстве «Авиастара» в различной степени готовности находятся несколько самолетов Ил-76МД-90А, предусмотренных производственной программой 2023 года.

В феврале глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что первый построенный в России с нуля по программе возобновления производства стратегический ракетоносец Ту-160М получил имя «Валентина Терешкова».