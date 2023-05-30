Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:58, 30 мая 2023Наука и техника

Минобороны передали модернизированный Ил-76МД-90А

ОАК: модернизированный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А передали Минобороны

Фото: Айнур Казымова / Wikimedia

Новый тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А после испытаний передали Минобороны России. Об этом сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«Новый тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, изготовленный в филиале ПАО "Ил" — "Авиастар" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха"), передан заказчику — Министерству обороны РФ. Наземные и летные испытания самолета прошли успешно, в установленные сроки. Новый транспортник пополнил авиаполк военно-транспортной авиации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у модернизированного самолета, который создан из отечественных комплектующих, улучшены основные характеристики по сравнению с предыдущими версиями. В частности, повышена дальность полета и перевозимая нагрузка, а также улучшено качество радиосвязи, точность десантирования и самолетовождения.

Материалы по теме:
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»: какое оружие получит армия России в 2023 году?
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»:какое оружие получит армия России в 2023 году?
23 января 2023
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

В корпорации добавили, что в производстве «Авиастара» в различной степени готовности находятся несколько самолетов Ил-76МД-90А, предусмотренных производственной программой 2023 года.

В феврале глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что первый построенный в России с нуля по программе возобновления производства стратегический ракетоносец Ту-160М получил имя «Валентина Терешкова».

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости
    Москву атаковали украинские беспилотники. Что известно о типах и вооружении этих дронов?
    Полиция задержала похищавшего велосипеды у курьеров россиянина
    В России высказались об ответе на атаки беспилотников на Москву
    Очевидец рассказал о «неадекватном» поведении влетевшего в толпу водителя BMW
    Рэпер Boulevard Depo заявил об ограблении своего дома
    Отец Беллы Хадид прокомментировал исчезновение дочери из соцсетей
    В России рекордно вырос плановый бюджет на летний отдых
    Минобороны передали модернизированный Ил-76МД-90А
    Песков не стал комментировать сообщения о Рублевке как цели дронов
    ЕК пригрозила Польше из-за комиссии по изучению влияния России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.